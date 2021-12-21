Алексей Жамнов: Будет жалко, если Овечкин и Малкин не примут участия на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался на тему того, что хоккеисты НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2022 в Пекине.

Ранее телеканал ESPN сообщил о том, что вероятность участия игроков из североамериканской лиги на ближайших Играх крайне мала. Сегодня руководители соревнований объявили о приостановке матчей регулярного чемпионата с 22 по 25 декабря из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

– Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. Если откажутся, то, думаю, о решении будет объявлено заранее. Овечкин и Малкин могут уже не сыграть на Олимпиаде? Конечно, их будет жалко, но, снова повторюсь, ждем решения от НХЛ, – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Напомним, что из-за распространения в клубах НХЛ нового штамма коронавируса, а именно «омикрона», было перенесено более 20 матчей регулярного чемпионата.

Несмотря на то, что Лига дала согласие на участие игроков в Играх, она имеет право поменять свое решение до 10 января