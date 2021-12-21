«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь»

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» со счетом 4:3 ОТ.

В составе хозяев льда забивали Никита Коростелев (6-я минута), Павел Акользин (8), Денис Зернов в большинстве (31) и Максим Карпов, забросивший победную шайбу в овертайме (62).

У гостей дубль оформил Кирилл Пилипенко (33 и 39), еще один гол был на счету Ильи Хохлова (59).

Таким образом, «магнитка» закрепилась на первом месте в Восточной конференции, набрав 63 очка, команда из Череповца, имея 52 очка, идет пятой на Западе.

23 декабря «Металлург» сыграет на выезде с «Авангардом», а «Северсталь» - в гостях против «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Северсталь» (Череповец) 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Коростелев (Минулин, Кошелев), 5:51

2:0 – Акользин (Коробкин), 7:07

3:0 – Зернов (Яковлев, Керри), 30:20 - Бол.

3:1 – Пилипенко (Тихонов, Кодола), 32:21

3:2 – Пилипенко (Вовченко), 38:31

3:3 – Хохлов (Абросимов), 58:33

4:3 – Карпов (Минулин), 61:39