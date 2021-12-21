Журналист TSN: НХЛ и профсоюз игроков договорились о том, что хоккеисты пропустят Олимпиаду-2022

Журналист TSN Франк Серавалли подтвердил, что игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Неудивительно, что НХЛ и профсоюз игроков согласны с тем, что хоккеисты Лиги не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Как только они уведомят МОК, будет выпущено официальное объявление - может, уже сегодня либо позже на этой неделе», - написал журналист в своем твиттере.

Напомним, что сегодня НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».