Дубль Кэмпфера и гол Зарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Трактор»

Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 5:1.

В составе казанской команды дубль оформил Стивен Кэмпфер, забросив сначала в большинстве (3-я минута), а потом в меньшинстве (34), также по голу забили Данис Зарипов (8), Кирилл Петров, реализовавший численное преимущество (15), Кирилл Панюков (46). У челябинского клуба отличился Виталий Абрамов (18).

Таким образом, «Ак Барс» набрал 53 очка и продолжает оставаться на четвертом месте Восточной конференции. «Трактор» идет вторым, имея 59 очков.

23 декабря «Ак Барс» примет на своем льду «Барыс», а «Трактор» сыграет дома с «Северсталью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск) - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм), 2:34 - Бол.

2:0 – Зарипов (Сафонов, Лукоянов), 7:50

3:0 – Петров (Уил, Линдхольм), 14:04

3:1 – Абрамов (Пайлат, Ткачев), 17:14

4:1 – Кэмпфер (Галимов), 33:54 - Мен.

5:1 – Панюков (Линдхольм), 45:01