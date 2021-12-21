«Авангард» в овертайме победил «Торпедо»

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 3:2 ОТ.
У гостей заброшенными шайбами отличились Энди Миле (9-я минута) и Иван Чехович в большинстве (23).
В составе хозяев забивали Николай Прохоркин (26), Наиль Якупов (29) и Арсений Грицюк в овертайме (61).
Таким образом, омская команда набрала 48 очков и поднялась на пятое место Восточной конференции. Нижегородский клуб, имея 44 очка, идет девятым на Западе.
23 декабря «Авангард» примет на своем льду «Металлург», а «Торпедо» сыграет в гостях против «Кунльлуня».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Нижегородская область) - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Миле (Агостино, Жафяров), 8:54
0:2 – Чехович (Миле, Агостино), 22:04 - Бол.
1:2 – Прохоркин (Цегларик, Якупов), 25:34
2:2 – Якупов (Прохоркин), 28:15
3:2 – Грицюк (Найт), 60:33