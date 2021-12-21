Дубль Точицкого помог «Сочи» обыграть «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своем льду уступило «Сочи».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Никита Точицкий. Победную шайбу забросил Артем Николаев. Хозяева ответили голами Богдана Якимова и Дмитрия Рашевского.

Таким образом, южане набрали 38 очков и по-прежнему занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Москвичи с 55 очками делят вторую позицию с земляками из ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Сочи» - 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 - Якимов (Клинкхаммер, Игумнов), 1:34

1:1 - Точицкий (Колготин), 3:11

1:2 - Точицкий, 5:54

2:2 - Рашевский (О'Делл, Белов), 17:29

2:3 - Николаев (Завгородний), 62:40

Вратари: Бочаров - Хелльберг.