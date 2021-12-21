Илья Михеев угодил в COVID-протокол НХЛ

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев попал в COVID-протокол НХЛ.

Как сообщает клубная пресс-служба, вместе с Михеевым в списке заболевших оказались Давид Кампф, Петр Мразек, Расмус Сандин и тренер вратарей Стив Бриер.

Напомним, что регулярный чемпионат взял паузу до 27 декабря, уйдя на рождественские каникулы на день раньше положенного срока в связи с распространением коронавируса.

Ранее появилась информация о том, что лига и профсоюз игроков договорились об отмене решения об участии хоккеистов в пекинской Олимпиаде.