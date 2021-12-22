Дадонов и Пьетранджело попали в ковид-протокол НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» и его одноклубник - защитник Алекс Пьетранджело попали в ковид-протокол НХЛ.
Об этом сообщил официальный аккаунт клуба.
Напомним, 22 декабря в 06.00 по московскому времени «Вегас» сыграет против действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг». Этот матч станет последним перед рождественской паузой, которая начнется на день раньше запланированного в календаре: команды будут отдыхать с 22 по 26 декабря, а затем сдадут очередные тесты.
В случае нормализации эпидемиологической обстановки в лиге регулярный чемпионат возобновится 27 декабря.
источник: ХК «Вегас Голден Найтс»