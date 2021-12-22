Голевая передача Сергачева помогла «Тампе-Бэй» обыграть «Вегас», Василевский отразил 38 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде оказалась сильнее «Вегаса». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Лайтнинг».
В составе победителей отличились заброшенными шайбами Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту 35 секунд и отметился результативной передачей. Вратарь Андрей Василевский сделал 38 сейвов.
У хозяев дубль оформил Марк Стоун. Также еще один гол на свой счет записал Николя Руа.
Отметим, что прервалась победная серия «Голден Найтс», которая составляла пять матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» – «Тампа-Бэй» – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Голы:
0:1 – Фортье (Сергачев), 6:05
1:1 – Стоун (Теодор, Пачиоретти), 9:26
2:1 – Стоун (Стивенсон), 21:41
3:1 – Руа (Уайтклауд, Теодор), 28:10
3:2 – Бельмар (Марун, Перри), 37:07
3:3 – Сирелли (Богосян, Киллорн), 37:50
3:4 – Стэмкос (Палат, Хедман), 50:13
Вратари: Броссуа 15/19 – Ан. Василевский 38/41, Б.Эллиотт.