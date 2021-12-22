Тренер «Вегаса» - о поражении от «Тампы-Бэй»: Василевский был лучшим игроком на льду

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур после поражения от «Тампы-Бэй» (3:4) отметил игру российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского.
«Василевский был лучшим игроком на льду, а когда вратарь соперника показывает свой лучший хоккей, выиграть непросто», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.
Василевский был признан первой звездой матча, отразив 38 бросков.
В составе победителей отличились заброшенными шайбами Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту 35 секунд и отметился результативной передачей.
У хозяев дубль оформил Марк Стоун. Также еще один гол на свой счет записал Николя Руа.
Отметим, что прервалась победная серия «Голден Найтс», которая составляла пять матчей.