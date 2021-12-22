НХЛ объявила о том, что ее игроки не поедут на Олимпиаду в Пекине

НХЛ объявила об отмене перерыва на Олимпиаду в Пекине, из-за чего хоккеисты не смогут участвовать на Играх 2022 года.

«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире «лучших из лучших». Как следствие, мы как можно дольше откладывали принятие данного решения, изучив все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года.

К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с COVID, 50 игр уже были отложены до 23 декабря. Участие в Олимпийских играх больше невозможно.

Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, прилагаемые Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Организационным комитетом Пекина по приему игроков НХЛ, но сложившиеся обстоятельства не позволяют продолжить работу, несмотря на все усилия. Мы с нетерпением ждем участия в Олимпийских играх 2026 году», - приводит сообщение комиссара НХЛ Гари Беттмэна пресс-служба лиги.

Напомним, что вчера НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».