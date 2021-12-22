IIHF надеется на участие НХЛ в Олимпиаде 2026 года

Международная федерация хоккея (IIHF) выпустила заявление о решении НХЛ не отпускать своих хоккеистов на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Мы разочарованы данным решением НХЛ и профсоюза Лиги, но тем не менее, полностью понимаем обстоятельства, которые заставили принять это решение. Мы с нетерпением ждем дальнейших переговоров в будущем, чтобы гарантировать, что лучшие хоккеисты вернутся на следующие Игры в 2026 году. Я также хочу искренне поблагодарить всех представителей IIHF, МОК, организационного комитета Олимпиады в Пекине, НХЛ и ее профсоюз за их неустанную работу и приверженность созданию условий, необходимых для приезда игроков. Хотя нам не удалось достичь этой цели в Пекине-2022, мы установили много прочных рабочих отношений, которые помогут нам в будущем», - приводит пресс-служба IIHF слова президента организации Люка Тардифа.

Напомним, что вчера НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».

Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.