Владислав Третьяк: Кто бы ни поехал в Пекин, он будет биться

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на решение НХЛ не отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Очень жалко, что лучшие хоккеисты не приедут, потому что это было бы большим олимпийским праздником. С другой стороны, игроки Континентальной хоккейной лиги, которые могли не попасть на Олимпиаду, имеют сейчас возможность туда попасть. Кто бы ни поехал, я уверен, что каждая команда будет биться в Пекине и мы увидим хороший хоккей», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Добавим, что также вчера НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».