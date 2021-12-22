«Честность и совесть на втором плане». Кожевников - об отказе НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду

Советский хоккеист Александр Кожевников высказался о решении НХЛ не отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«В НХЛ же хотят деньги заработать, там не думают ни о ком, а честность и совесть на втором плане. На своем чемпионате они больше зарабатывают, а на Олимпиаде – не в таком объеме. Прошлые Игры лига пропустила и все ждали момента, когда туда приедут самые сильные хоккеисты. Получается, своим отказом НХЛ убивает всех наших великих ребят – Александра Овечкина, Евгения Малкина. Для них это, может быть, заключительная Олимпиада. Это был их последний шанс», - приводит слова Кожевникова «РБ-Спорт».

Добавим, что вчера НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».

Напомним, что на прошлой Олимпиаде, прошедшей в корейском Пхенчхане, которую выиграли российские хоккеисты, также не выступали представители НХЛ.