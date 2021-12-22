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Каменский - об отсутствии НХЛ на Олимпиаде: Турнир будет напряженным вне зависимости от составов

Лига 22 декабря выпустила заявление об отказе от олимпийской паузы.
22 декабря 2021 20:59
автор: Максим Скороходов

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на отказ НХЛ отпускать своих игроков на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Очень жалко, что НХЛовцы не будут принимать участие в Олимпиаде. Ребята, наверное, очень расстроены. Думаю, что они еще будут бороться.

Увеличивает ли это наши шансы? Одинаково. Олимпийский хоккейный турнир напряженный. Все в одинаковых условиях — как мы, так и другие команды. Турнир будет напряженным вне зависимости от составов команд», - приводит слова Каменского Sport24.Ru.

Добавим, что вчера НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон». На данный момент были отложены 50 игр.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде, прошедшей в корейском Пхенчхане, которую выиграли российские хоккеисты, также не выступали представители НХЛ.

источник: Sport24.ru
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