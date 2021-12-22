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СКА выиграл у ЦСКА в армейском дерби

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Санкт-Петербурге.
22 декабря 2021 22:02
автор: Максим Скороходов

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата победил ЦСКА со счетом 3:2 ОТ

У армейцев из Санкт-Петербурга забивали Александр Волков (29-я минута), Данила Моисеев (32) и Никита Гусев в овертайме (62), а у гостей - Константин Окулов (41) и Павел Корнаухов (52).

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга набрала 58 очков и закрепилась на первом месте Западной конференции. ЦСКА остался на третьей строчке с 56 очками.

25 декабря СКА сыграет в гостях с «Сибирью», ЦСКА на следующий день примет на своем льду минское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Волков (Зыков, Седов), 28:40
2:0 – Моисеев (Гусев, Пыленков), 31:50
2:1 – Окулов (Каменев, Плотников), 40:46
2:2 – Корнаухов (Окулов), 51:58
3:2 – Гусев (Лехтонен), 61:26

источник: «Советский спорт»
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