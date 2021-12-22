«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Спартак» в домашнем матче победил «Салават Юлаев» со счетом 3:2 Б
В составе красно-белых в забивали Йори Лехтеря (17-я минута матча) и Якуб Ержабек (50). У башкирской команды голами отличились Теему Хартикайнен в большинстве (40), а также Родион Амиров (48).
Победный буллит в составе московской команды забросил Максим Цыплаков.
Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков и поднялся на седьмое место Западной конференции. «Салават Юлаев» с 54 очками идет третьим на Востоке.
25 декабря «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи», а «Салават Юлаев» примет на своем льду «Автомобилист».
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«Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:2Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 3:2Б)
Голы:
1:0 – Лехтеря (Хохлачев), 16:56
1:1 – Хартикайнен (Тихонов, Маннинен), 39:17 - Бол.
1:2 – Амиров (Тихонов, Хафизулин), 47:28
2:2 – Ерабек (Широков, Лехтеря), 49:01
3:2 - Цыплаков - победный буллит