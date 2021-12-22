Виктор Жлуктов: Жалко ребят. Золото Олимпийских игр - одно из самых высоких достижений

Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Жлуктов отреагировал на решение НХЛ не отпускать своих игроков на зимние Игры в Пекине.

«Жалко ребят. Очень многие хотели бы и в «Тройной золотой клуб» войти и олимпийскими чемпионами стать. Золото Олимпийских игр — это для спортсмена важно, это одно из самых высоких достижений», - приводит слова Жлуктова «Газета.Ru».

Чтобы попасть в «Тройной золотой клуб» нужно выиграть чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Стэнли. За всю историю хоккея это удавалось лишь девяти российским хоккеистам, последним из которых был олимпийский чемпион Пхенчхана Павел Дацюк, в 2012 году становившейся чемпионом мира, а в 2002-м и 2008-м обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта».