В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в пекинской Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин.

«МОК сожалеет, что пандемия COVID-19 настолько сильно повлияла на расписание НХЛ, что они не смогут отпустить своих игроков для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Мы знаем, что игроки отчаянно стремились участвовать в них. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами.

Тем не менее, мы по-прежнему с нетерпением ждем участия в Пекине лучших хоккеистов мира из других элитных хоккейных лиг со всего мира», - говорится в заявлении МОК.

Напомним, накануне стало известно о том, что лига приняла решение не отпускать хоккеистов в Пекин из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.

В настоящее время в НХЛ длится рождественская пауза, которая завершится 27 декабря. За день этого все игроки сдадут ПЦР-тесты.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.