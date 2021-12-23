Гретцки заявил, что Овечкин обязательно побьет его рекорд

Рекордсмен по количеству заброшенных шайб в НХЛ Уэйн Гретцки уверен, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзойдет его достижение.

«Даже нет сомнений в том, что Овечкин побьет мой рекорд, это круто. Он забросит 40 или 50 шайб в этом сезоне, может, больше. Не сомневаюсь, что он превзойдет рекорд», - приводит слова канадца New York Times.

Напомним, россиянин с 752 голами занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги за всю ее историю.

До идущего третьим Яромира Ягра Овечкину осталось забросить 12 шайб.