Перед матчем «Йокерит» - «Динамо» (Минск) вместо гимна Белоруссии поставили другую мелодию

Перед очередным матчем регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и минским «Динамо», который прошел в Хельсинки, организаторы встречи вместо гимна Белоруссии поставили совсем другую мелодию.

«По нашему мнению, то, что произошло перед самым началом матча в Хельсинки является неуважением по отношению к игрокам нашей команды, минскому «Динамо» как организации и ко всей стране. Я убежден, что наш клуб не заслужил такого отношения к себе, а данные инциденты абсолютно не допустимы на спортивных соревнованиях.

Совсем недавно, когда «Йокерит» прилетал в Минск, чтобы сыграть с нашей командой, игрокам финского клуба был оказан радушный прием и созданы все условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. И я сожалею о том, что этого не произошло в Хельсинки, а к хоккеистам минского «Динамо» было проявлено такое неуважение.

Уверен, что Континентальная хоккейная лига не оставит без внимания данное происшествие», - приводит сайт белорусского клуба слова генерального директора минчан Сергея Сушко.

Отметим, что в итоге хоккеисты прослушали гимн Палау в исполнении симфонического оркестра. Позже главный тренер команды Крейг Вудкрофт заявил, что готов был увести игроков с площадки.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Йокерина». Победную шайбу финны забросили в овертайме.