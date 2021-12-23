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Медведев считает, что в состав сборной России следует включить игроков, недавно вернувшихся из НХЛ

Заокеанская лига запретила своим хоккеистам принимать участие в Олимпиаде в Пекине
23 декабря 2021 10:53
автор: Александр Шульгин

Первый президент КХЛ и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился своими мыслями о том, как следует формировать состав сборной России по хоккею для участия в Олимпийских играх в Китае.

«Думаю, стоит подключить тех, кто вернулся из НХЛ в этом сезоне, - это, если я не ошибаюсь, порядка десятка игроков. Перед Олимпиадой никого не научишь играть, главное, правильно расставить игроков. И я очень верю, что тренерский штаб так же хорошо сработает, как это произошло в Пхенчхане», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что НХЛ не отпустит своих игроков в Пекин из-за сложной эпидемиологической обстановки. На данный момент лига уже перенесла 55 матчей из вспышек коронавируса в командах. На карантине находятся более 100 игроков.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: ТАСС
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