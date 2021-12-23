«Никакой трагедии не будет». Быков - о пропуске Олимпиады игроками НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры в Пекине.

«Никакой трагедии не будет. Трагедия будет для игроков, которые, возможно, потеряют последнюю возможность сыграть на Олимпиаде. А для спорта не будет трагедии. Он будет развиваться.

Наш молодой тренерский штаб подготовил команду из игроков КХЛ, которые вполне способны защитить титул чемпионов.

А вообще, в НХЛ же есть игроки, есть профсоюз, как они смотрят на всю эту ситуацию? Вот где братство игроков? Или для них это только бизнес? А страны, которые их воспитали? Это для них уже пустой звук», - приводит слова специалиста «Российская газета».

Напомним, накануне стало известно о том, что лига приняла решение не отпускать хоккеистов в Пекин из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.

В настоящее время в НХЛ длится рождественская пауза, которая завершится 27 декабря. За день этого все игроки сдадут ПЦР-тесты.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.