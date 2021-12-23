Жамнов считает, что сборная Россия является одним из фаворитов на победу в ОИ-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил шансы национальной команды на победу в ОИ-2022 в Пекине без участия игроков НХЛ.

Отметим, что вчера, 22 декабря лига, объявила о том, что игроки не сыграют на Олимпиаде. Основной причиной неучастия хоккеистов на ближайших Играх стали серьезные нарушения в графике регулярного чемпионата, вызванные коронавирусом. Из-за сложной эпидемиологической ситуации руководителям НХЛ пришлось перенести более 20 матчей.

– Если говорить, что мы сейчас уже олимпийские чемпионы и второе место это все, то… Это спорт. Вспомните финал с немцами в Корее. У кого будут стальные нервы и холодная голова, тот и выиграет. Ясно, что в связи с отказом НХЛ, мы становимся одними из фаворитов на олимпийское золото. С другой стороны, хочу напомнить, что на любом турнире Россия всегда была одним из фаворитов, – сказал Жамнов во время пресс-конференции.

Напомним, что Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Россия попала в группу B. Ее соперниками станут Дания, Чехия и Швейцария.

На прошедших ОИ-2018 в Пхенчхане российская команда завоевала золотые медали турнира, победив в финале Германию (4:3 ОТ).