«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме, отыгравшись со счета 1:4

Хоккеисты «Нефтехимика» на выезде обыграли «Амур» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что по ходу встречи нижнекамцы уступали со счетом 1:4. Однако подопечные Олега Леонтьева смогли перевести игру в овертайме и одержать там победу. В составе команды шайбы забросили Михаил Сидоров, отличившийся дублем на 44-й и 51-й минуте, а также Вячеслав Лещенко (14), Эдуард Гиматов (46) и Дэн Секстон (63).

У хабаровчан голы забили Давид Томашек (5, 39), Радан Ленц (21) и Александр Шаров (30).

Таким образом, «Нефтехимик» набрал 41 очко и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет десятым с 38 очками.

25 декабря нижнекамцы отправятся в гости к «Адмиралу», а клуб из Хабаровска в тот же день на своем площадке примет «Локомотив».