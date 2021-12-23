«Локомотив» обыграл «Адмирал» во Владивостоке

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Локомотив» завершился победой ярославской команды со счетом 3:0.
В составе железнодорожников шайбы забросили Рушан Рафиков (32-я минута), Рид Буше (38) и Денис Алексеев (48).
Отметим, что подопечные Игоря Никитина занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка. «Адмирал» располагается на 11-й строчке Востока (25 очков).
В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях против «Амура», а команда из Владивостока у себя примет «Нефтехимик». Обе встречи запланированы на 25 декабря.
источник: «Советский спорт»