«Локомотив» обыграл «Адмирал» во Владивостоке

Время Гусева пришло! Олимпиада снова без НХЛ, а значит, сборной России пора заряжать свое главное оружие

НХЛ не отпустила своих звезд на Олимпиаду, а это значит, что Россию в Пекине, как и четыре года назад в Пхенчхане, представит сборная лучших игроков КХЛ. К счастью, среди них присутствует главный творец нашего олимпийского золота-2018: тогда в финале с немцами Никита Гусев сравнял счет за 55 секунд до конца основного времени, а в овертайме вывел на решающий бросок Кирилла Капризова.