«Трактор» разгромил «Северсталь» в Челябинске

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» со счетом 6:1.
За хозяев льда отличились Виталий Кравцов (12-я минута), Никита Тертышный (23), Владимир Ткачев (29), Теему Пулккинен в большинстве (34), Томаш Гика, поразивший пустые ворота в меньшинстве (40) и Игорь Исаев (59). У гостей большинство реализовал Кирилл Пилипенко (23).
Таким образом, клуб из Челябинска набрал 61 очко и занимает второе место турнирной таблицы Восточной конференции. Потерпевшая пятое поражение подряд команда из Череповца осталась с 52 очками шестой на Западе.
«Трактор» 25 декабря примет на своем льду «Барыс», а «Северсталь» сыграет в гостях против «Ак Барса».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) - «Северсталь» (Череповец) - 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Кравцов (Яруллин, Пайлат), 11:16
1:1 – Пилипенко (Няттинен), 22:03 - Бол.
2:1 – Тертышный (Седлак), 22:58
3:1 – Ткачев (Абрамов, Кравцов), 28:19
4:1 – Пулккинен (Пайлат), 33:06 - Бол.
5:1 – Гика (Пайлат, Яруллин), 39:39 - Мен., П.В.
6:1 – Исаев (Кравцов, Яруллин), 58:07