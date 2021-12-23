Жамнов заявил, что игроки со всего мира расстроены отказом НХЛ отпускать хоккеистов на ОИ-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о решении НХЛ отказаться отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Нельзя сказать, что было понятно, что НХЛ не поедет. Все ждали официальной информации. И компенсация с МОК обсуждалась, вопрос стоял чисто из-за пандемии. Это тяжело для ребят, которые играют в НХЛ. Олимпиада есть Олимпиада. Много игроков, не только из России, расстроены. Информация была неприятной. В плане сборной, конечно, от нас мало что зависит. Хотелось бы, наверное, для всех, чтобы на этом турнире играли все сильнейшие. Для возрастных ребят — Саши Овечкина, Жени Малкина — это больной вопрос», - приводит слова Жамнова Sport24.ru.

Добавим, что также 21 декабря НХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».

Напомним, что прошлая Олимпиада, прошедшая в корейском Пхенчхане, также проходила без игроков НХЛ, тогда победу одержала российская команда.