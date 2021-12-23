Тренер «Северстали» Разин - о поражении от «Трактора»: Реализация, мягко говоря, ужасная

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:6).

«Обычно в таких случаях говорят: у одной команды сегодня вск получалось, у другой - ничего не получалось. У нас получалось многое, но именно обыграть вратаря - никак. Я считаю, что сегодня и по моментам выиграли, и по движению были, по крайней мере, не хуже. Но реализация, мягко говоря, ужасная», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

У челябинцев отличились Виталий Кравцов (12-я минута), Никита Тертышный (23), Владимир Ткачев (29), Теему Пулккинен в большинстве (34), Томаш Гика, поразивший пустые ворота в меньшинстве (40) и Игорь Исаев (59). Череповчане ответили заброшенной шайбой в исполнении Кирилла Пилипенко (23).

Таким образом, клуб из »Трактор» набрал 61 очко и занимает второе место турнирной таблицы Восточной конференции. Потерпевшая пятое поражение подряд »Северсталь» осталась с 52 очками шестой на Западе.

«Трактор» 25 декабря примет на своем льду «Барыс», а «Северсталь» сыграет в гостях против «Ак Барса».