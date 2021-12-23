«Ак Барс» победил «Барыс» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своей площадке оказался сильнее казахстанского «Барыса». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу татарстанского клуба.

В составе хозяев дубль оформил Артем Лукоянов (12-я и 59-я минуты). Также по одному голу забили Кирилл Панюков (30-я), Дмитрий Юдин (40-я) и Джордан Уэл (52-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Якоба Берглунда (10-я), Коди Куника (18-я) и Егора Петухова (32-я).

После этой победы казанцы с 55 очками поднялись на третью строчку Восточной конференции. Казахстанский клуб располагается на восьмой позиции, имея в своем активе 40 очков.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома череповецкую «Северсталь», а «Барыс» отправится в гости к челябинскому «Трактору». Обе игры состоятся 25 декабря.