«Авангард» одержал волевую победу над «Металлургом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» дома переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2.
В составе хозяев отличились Николай Прохоркин, Никита Сошников, реализовавший большинство, Петер Цегларик и Арсений Грицюк, отправивший шайбу в пустые ворота Гости ответили дублем Николая Голдобина.
Таким образом, омичи набрали 50 очков и закрепились на шестой строчке в Восточной конференции.
«Металлург» с 63 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омская область) - «Металлург» (Магнитогорск) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы:
0:1 - Голдобин (Григорьев, Майе), 6:02
1:1 - Прохоркин (Цегларик), 7:17
2:1 - Сошников (Каски), 31:13 (5х4)
3:1 - Цегларик (Брюквин), 46:25
3:2 - Голдобин (Лайпсик), 54:21
4:2 - Грицюк, 57:52 (п.в.)
Вратари: Грубец - Олкинуора.