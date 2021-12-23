«Динамо» разгромило «Автомобилист», забросив семь шайб в ворота екатеринбуржцев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своем льду крупно переиграло екатеринбургский «Автомобилист».

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу москвичей, у которых отличились Роб Клинкхаммер, реализовавший численное преимущество, Богдан Якимов, Антон Ведин, Андрей Сергеев, Вадим Шипачев, Оскар Линдберг и Станислав Галиев, также забросившие шайбы при численном перевесе.

Единственную шайбу гостей организовал Сергей Зборовский.

Бело-голубые, набрав 57 очков, вновь вернулись на второе мест в турнирной таблице Запада. «Автомобилист» с 39 очками остался девятым на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 - Клинкхаммер (Сергеев, Рашевский), 12:09 (5х4)

1:1 - Зборовский (Бочаров, Шумаков), 12:30

2:1 - Якимов (Войнов, Игумнов), 14:56

3:1 - Ведин (Войнов, Петунин), 17:36

4:1 - Сергеев (Белов, Шипачев), 20:27

5:1 - Шипачев, 33:57

6:1 - Линдберг (Войнов, Сергеев), 45:38 (5х4)

7:1 - Галиев (Ведин, Сергеев), 48:08 (5х4).

Вратари: Еременко - Матссон (00:00 - 20:27), Галкин (20:27 - 60:00).