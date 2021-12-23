Тренер «Трактора» Гатиятулин назвал важной победу над «Северсталью»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после победы своей команды над «Северсталью» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Важная победа, ребята молодцы. Непростой первый период - много играли в меньшинстве. Хорошо сыграли, выстояли, повели в счете. Предыдущая встреча была непростой для нас. Удалось быстро забыть и подготовиться к сегодняшнему матчу», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

У челябинцев отличились Виталий Кравцов (12-я минута), Никита Тертышный (23), Владимир Ткачев (29), Теему Пулккинен в большинстве (34), Томаш Гика, поразивший пустые ворота в меньшинстве (40) и Игорь Исаев (59). Череповчане ответили заброшенной шайбой в исполнении Кирилла Пилипенко (23).

Таким образом, «Трактор» набрал 61 очко и занимает второе место турнирной таблицы Восточной конференции. Потерпевшая пятое поражение подряд »Северсталь» осталась с 52 очками шестой на Западе.

«Трактор» 25 декабря примет на своем льду «Барыс», а «Северсталь» сыграет в гостях против «Ак Барса».