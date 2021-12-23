Квартальнов - о победе «Ак Барса» над «Барысом»: Нашлись лидеры, кто перевернул игру

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы своей над «Барысом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра складывалась тяжело, нашлись лидеры, кто перевернул игру. Нам сегодня было тяжело, там повоевать - забивать. Матч складывался очень непросто», - сказал специалиста на пресс-конференции.

В составе казанского клуба дубль оформил Артем Лукоянов (12-я и 59-я минуты). Также по одному голу забили Кирилл Панюков (30-я), Дмитрий Юдин (40-я) и Джордан Уэл (52-я).

Казахстанская команда ответила заброшенными шайбами в исполнении Якоба Берглунда (10-я), Коди Куника (18-я) и Егора Петухова (32-я).

После этой победы »Ак Барс» с 55 очками поднялись на третью строчку Восточной конференции. «Барыс» располагается на восьмой позиции, имея в своем активе 40 очков.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома череповецкую «Северсталь», а «Барыс» отправится в гости к челябинскому «Трактору». Обе игры состоятся 25 декабря.