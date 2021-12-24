Дубль Мичкова не помог молодежной сборной России обыграть Канаду перед МЧМ-2022

Молодежная сборная России уступила Канаде в товарищеском матче в преддверии МЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «кленовых листьев».

В составе победителей дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард. Наша команда ответила двумя голами в исполнении Матвея Мичкова, по разу отличились Никита Чибриков и Александр Пашин.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Первый матч на турнире команда Сергея Зубова проведет против шведов, начало - 27 декабря в 00:30 по московскому времени.