Мичков - о поражении России от Канады перед МЧМ-2022: На такие матчи даже не надо настраиваться

Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков дал комментарий после поражение от Канады (4:6) в товарищеском матче перед стартом МЧМ-2022.

«Будем стараться прибавлять с каждым матчем. Россия - Канада - это всегда интересно, это классика, даже не надо настраиваться на такие матчи, всегда большой интерес к таким встречам», - приводит слова Матвея Sport24.

В составе победителей дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард. Наша команда ответила двумя голами в исполнении Мичкова, и по разу отличились Никита Чибриков и Александр Пашин.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Первый матч на турнире команда Сергея Зубова проведет против шведов, начало - 27 декабря в 00:30 по московскому времени.