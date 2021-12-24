Тренер молодежной сборной России Зубов - о матче с Канадой: Не смогли ничего противопоставить им

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов дал комментарий после поражения своей команды от Канады (4:6) в товарищеском матче в преддверии МЧМ-2022.

«Начало было непростым. Удивляться нечему - у Канады обычно выходят заряженные игроки. Не смогли ничего противопоставить им, были ненужные удаления, ошибки. Первый период был сложным», - приводит слова специалиста Sport24.

В составе победителей дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард. Наша команда ответила двумя голами в исполнении Матвея Мичкова, по разу отличились Никита Чибриков и Александр Пашин.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Первый матч на турнире команда Сергея Зубова проведет против шведов, начало - 27 декабря в 00:30 по московскому времени.