Мухамадуллин считает, что недостаточная дисциплина стала причиной поражения России от Канады

Защитник молодежной сборной России Шакир Мухамадуллин дал комментарий после поражения своей команды от Канады (4:6) в контрольном матче перед стартом МЧМ-2022.

«Подвела дисциплина, много ненужных удалений, против нас хорошо играли в большинстве. Выводы сделаем, будем готовиться к турниру», - приводит слова Шакира Sport24.

В составе победителей дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард. Наша команда ответила двумя голами в исполнении Матвея Мичкова, по разу отличились Никита Чибриков и Александр Пашин.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Первый матч на турнире команда Сергея Зубова проведет против шведов, начало - 27 декабря в 00:30 по московскому времени.