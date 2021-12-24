Сборная Швеции разгромила Австрию в матче перед стартом МЧМ-2022

Молодежная сборная Швеции не оставила шансов команде Австрии в контрольном матче со счетом 7:0 перед стартом МЧМ-2022.
В составе победителей отличились Оскар Олауссон, Альберт Шеберг, Александер Хольтц, Даниэль Торгерссон, Виктор Шехольм, Теодор Нидербах и Фабиан Лиселл.
Молодежный чемпионат мира состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января. Сборная Швеции сыграет в группе В, где встретится с командами США, России, Словакии и Швейцарии. Австрия в группе А сразится с Канадой, Финляндией, Германией и Чехией.
источник: «Советский спорт»