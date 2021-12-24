Зубов - о замене вратаря: Это изначально было запланировано

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов объяснил, почему поменял голкипера после второго периода матча против Канады.

«Аскаров в принципе сыграл на хорошем уровне. Винить его в каких-то голах не стоит. У нас была договоренность с вратарями, что разделим игровое время между ними. После двух периодов вышел Гуськов. Это изначально было запланировано. Кто будет первым номером в воротах на МЧМ? У нас еще два дня, чтобы детально взвесить. Перед первой игрой примем решение, может быть даже в день матча», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в преддверии молодежного чемпионата мира сборная России провела товарищеский матч против Канады, в котором уступила со счетом 4:6.

Стартовый поединок турнира наша команда проведет 27 декабря против шведов. Начало в 0.30 по московскому времени.