Канадский журналист восхитился игрой Мичкова перед МЧМ-2022

Канадский журналист The Athletic Скотт Уилер восхитился игрой нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова в товарищеском матче с Канадой (4:6).

«Это лучший проспект со времен Макдэвида и Мэттьюса. Я сказал то, что сказал. Они близки с Берардом, но Мичков сейчас мне нравится больше», - написал Уилер в своем твиттере.

В составе победителей дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард. Наша команда ответила двумя голами в исполнении Мичкова, и по разу отличились Никита Чибриков и Александр Пашин.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Первый матч на турнире команда Сергея Зубова проведет против шведов, начало - 27 декабря в 00:30 по московскому времени.