Артем Лукоянова: Когда играешь с Зариповым в одном звене, то либо твоей команде хана, либо сопернику

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы своей команды над «Барысом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ поделился мнением об игре в одном звене с Данисом Зариповым.

«Данис деревянный стал, теперь со мной играет (смеется). Когда играешь с ним в одном звене, то либо твоей команде хана, либо сопернику. С ним либо забьешь много, либо пропустишь (смеется)», - приводит слова Лукоянова пресс-служба татарстанцев.

В составе казанского клуба дубль оформил Артем Лукоянов (12-я и 59-я минуты). Также по одному голу забили Кирилл Панюков (30-я), Дмитрий Юдин (40-я) и Джордан Уэл (52-я).

Казахстанская команда ответила заброшенными шайбами в исполнении Якоба Берглунда (10-я), Коди Куника (18-я) и Егора Петухова (32-я).

После этой победы »Ак Барс» с 55 очками поднялись на третью строчку Восточной конференции. «Барыс» располагается на восьмой позиции, имея в своем активе 40 очков.

В следующем матче «Ак Барс» примет дома череповецкую «Северсталь», а «Барыс» отправится в гости к челябинскому «Трактору». Обе игры состоятся 25 декабря.