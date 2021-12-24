Александр Якушев: Рассуждать, что без НХЛ у нас больше шансов на Олимпиаде, некорректно

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев поделился своими ожиданиями от Олимпиады в Пекине без участия игроков НХЛ.

«Однозначно, интерес к Олимпиаде с участием игроков из НХЛ со стороны болельщиков значительно выше. Очень жалко, что принято такое решение, но такова ситуация с коронавирусом в мире сейчас. Тем не менее Игры состоятся, очевидно, что это будет план «Б».

Как показал опыт 2018 года, победить будет непросто. Тогда были рассуждения, что мы на одном коньке проедем всю Олимпиаду и станем чемпионами, а сложилось совсем по-другому. Поэтому рассуждать, что без НХЛ у нашей сборной будет больше шансов, совсем некорректно. Легкой борьбы не будет, легких игр не будет», - приводит слова Якушева «РИА Новости».

Напомним, накануне стало известно, что НХЛ не отпустит своих хоккеистов в Пекин в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в лиге. На данный момент регулярный чемпионат ушел на рождественские каникулы до 27 декабря. К этому моменту уже перенесено 55 матчей, на карантине находятся более 100 игроков.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.