Канадский экспер: Мичков по уровню станет таким же игроком, как Кучеров

Эксперт издания The Hockey News Стивен Эллис восхитился игрой форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова в товарищеском матче с Канадой (4:6).

«Я не сомневаюсь, что он станет по уровню таким же игроком, как Никита Кучеров. Командам в НХЛ просто придется подождать, пока его контракт в Континентальной хоккейной лиге истечет», - приводит слова Стивена Sport24.

В составе победителей дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард. Наша команда ответила двумя голами в исполнении Мичкова, и по разу отличились Никита Чибриков и Александр Пашин.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией.