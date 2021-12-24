Павел Буре: Когда мы выступали в 1998 на Играх с НХЛ, все думали, что это навсегда

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Павел Буре прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпийские игры в Пекин.

«Конечно, жалко, что НХЛ не поедет на игры. Когда мы впервые выступали на Играх с НХЛ в 1998 году, то многие люди думали, что это навсегда. Но НХЛ не так выгодно развитие хоккея во всем мире, как собственный бизнес, и пока это объективная реальность.

Минус в том, что мы не увидим соревнование всех сильнейших игроков мира. Но все равно будем следить за Олимпиадой и болеть за нашу сборную. Задача у неё только одна - подтвердить статус олимпийских чемпионов, добытый в 2018 году», - приводит слова хоккеиста «РИА Новости».

Напомним, изначально игроки и их профсоюз договорились об участии в Играх, однако ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в лиге заставила руководство пересмотреть свое решение.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.