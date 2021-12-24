Зубов заявил, что будет максимально использовать Мичкова на МЧМ-2022

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов оценил игру нападающего своей командв Матвея Мичкова в контрольном матче против Канады (4:6) в преддверии МЧМ-2022.

«Мичков у нас такой один, конечно. Неплохо смотрелся сегодня, вообще не уступал в единоборствах. Отлично сыграл Мичков, у него отличный бросок, на турнире будем максимально его использовать», - приводи слова специалиста РИА Новости.

В составе победителей дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Также по одной шайбе забросили Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард. Наша команда ответила двумя голами в исполнении Мичкова, и по разу отличились Никита Чибриков и Александр Пашин.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Сборная России выступит в группе В, где сыграет с командами США, Швецией, Словакией и Швейцарией.