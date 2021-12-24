Минское «Динамо» одержало гостевую победу над «Куньлунем»

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли «Куньлунь» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе белорусской команды шайбы забросили Тайлер Граовац, отличившийся дублем на 10-й и 46-й минутах, а также Игорь Мартынов (25), Марио Кемпе (36), Тэйлор Бек (55) и Роман Горбунов (59).

Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта набрала 48 очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет 12-м на Востоке (37 очков).

26 декабря минчане сыграет в гостях против ЦСКА, а китайский клуб в тот же день отправится в гости к рижскому «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Минск) – 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

Голы:

0:1 – Граовац (Мосалев, Усов), 09:01 (бол.)

1:1 – Вон (Ип, Спроул), 16:28 (бол.)

2:1 – Спроул (Абрамов, Кейн), 18:33

2:2 – Мартынов (Воронин), 24:09

3:2 – C.Фу (П.Фу), 24:36

3:3 – Кемпе (Воронин, Сапего), 35:48 (мен.)

4:3 – Ип (Вон, С.Фу), 36:42 (бол.)

4:4 – Граовац (Теденбю, Еременко), 45:13

4:5 – Бек (Альмквист), 54:28 (бол.)

4:6 – Горбунов (Крейчик, Воронин), 58:28 (п.в.)

Вратари: О'Брайан – Колосов.

Броски: 28 – 39.

Штраф: 12 – 12.