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Минское «Динамо» одержало гостевую победу над «Куньлунем»

Китайский клуб потерпел свое восьмое поражение кряду в чемпионате.
24 декабря 2021 22:04
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли «Куньлунь» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе белорусской команды шайбы забросили Тайлер Граовац, отличившийся дублем на 10-й и 46-й минутах, а также Игорь Мартынов (25), Марио Кемпе (36), Тэйлор Бек (55) и Роман Горбунов (59).

Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта набрала 48 очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет 12-м на Востоке (37 очков).

26 декабря минчане сыграет в гостях против ЦСКА, а китайский клуб в тот же день отправится в гости к рижскому «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Минск) – 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

Голы:

0:1 – Граовац (Мосалев, Усов), 09:01 (бол.)
1:1 – Вон (Ип, Спроул), 16:28 (бол.)
2:1 – Спроул (Абрамов, Кейн), 18:33
2:2 – Мартынов (Воронин), 24:09
3:2 – C.Фу (П.Фу), 24:36
3:3 – Кемпе (Воронин, Сапего), 35:48 (мен.)
4:3 – Ип (Вон, С.Фу), 36:42 (бол.)
4:4 – Граовац (Теденбю, Еременко), 45:13
4:5 – Бек (Альмквист), 54:28 (бол.)
4:6 – Горбунов (Крейчик, Воронин), 58:28 (п.в.)

Вратари: О'Брайан – Колосов.
Броски: 28 – 39.
Штраф: 12 – 12.

источник: «Советский спорт»
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