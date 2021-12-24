IIHF отменила шесть январских турниров из-за коронавируса

Пресс-служба Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отмене ряда турниров в связи с распространением нового штамма коронавируса – «омикрона».

По информации источника, данное решение коснулось шести турниров на молодежном уровне. В частности, не состоится чемпионат мира U-18 в высшем дивизионе среди женских команд, который был запланирован на 5-18 января в Швеции.

Отмечается, что молодежное первенство мира в Канаде не вошло список отмененных турниров. Соревнования пройдут с 25 декабря по 5 января.