НХЛ отложила возобновление сезона, запланированное на 27 декабря

Регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный из-за коронавируса, возобновится на день позже, чем ожидалось.

«Лига планировала возобновить матчи 27 декабря, но для того, чтобы иметь возможность проанализировать результаты широкого тестирования игроков и оценить готовность клубов к рестарту, срок возобновления переносится на один день. Команды вернутся к тренировкам 26 декабря», - говорится в заявлении пресс-службы лиги.

Напомним, накануне стало известно, что НХЛ не отпустит своих хоккеистов в Пекин в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в лиге. На данный момент регулярный чемпионат ушел на рождественские каникулы до 27 декабря. К этому моменту уже перенесено 55 матчей, на карантине находятся более 100 игроков. Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.