Мичков назвал завоевание Кубка Гагарина главной своей целью

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков рассказал, какие цели перед собой ставит.

«Хочется завоевать все награды, но сейчас главная цель - это Кубок Гагарина. Я люблю хоккей, получаю удовольствие от игр и тренировок. Даже не представляю, что бы я без него делал», - приводит слова Матвея официальный сайт КХЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне КХЛ Мичков провел 13 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Сейчас форвард находится в расположении молодежной сборной России, где готовится к предстоящему МЧМ-2022, который пройдет в Канаде с 26 по 5 декабря.

Накануне Мичков забросил две шайбы и отдал результативную передачу в контрольном матче против «кленовых листьев».